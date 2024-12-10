اكتشفوا كل جديد حول ” اتفرج ببلاش الأن ” متابعة مباراة ليفربول وجيرونا اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1 والتشكيل النهائي لفريق محمد صلاح - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:39 مساءً - يخوض فريق ليفربول الأنجليزي تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت مباراة جديدة تجمع بين ليفربول ضد نظيرة فريق جيرونا وذلك ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة السادسة ، فهي من اقوي المباريات التي يشارك فيها الريدز وعلي عينة الخروج بالفوز ، وسوف يحاول محمد صلاح في أن يصبح مفتاح الفوز للفريق في المعركة التي تقام الليلة.

متابعة مباراة ليفربول وجيرونا اليوم

يتواجد فريق ليفربول في صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما تمكن في الحصول علي 15 نقطة ، عن طريق الفوز بجميع المباريات التي خاضها ، بينما في الجهة المقبلة الخصم المنافس وهو جيرونا الذي يتواجد في المركز الثلاثين ولديه ثلاث نقاط فقط ، ولعل هذة المباراة من اسهل المباريات التي يخوضها الريدز ، والتي سوف تنطلق في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية ، وسوف تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية 1 بعرضها بينما سوف يتولي التعليق عليها خليل البلوشي.

تردد قناة beIN Sports HD 1

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾

على القمر الصناعي يوتلسات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅔

على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅔

تشكيلة ليفربول امام جيرونا اليوم