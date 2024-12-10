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تردد قناة بي ان سبورت 2 الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2024/2025 وخطوات ضبطها علي التلفاز - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة بي ان سبورت 2 الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2024/2025 وخطوات ضبطها علي التلفاز - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:39 مساءً - تعتبر قناة بي ان سبورت 2 الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2024/2025، واحدة من أبرز القنوات الرياضية في الشرق الأوسط، وهي القناة الوحيد التي ستنقل مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري ومجاني في الوطن العربي وأيضا شمال إفريقيا، فيبحث الكثير عن ترددها علي كافة الأقمار الصناعية لمتابعة المباراة، سوف نعرضه لكم عبر السطور القادمة.

تردد قناة بي ان سبورت 2 الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2024/2025

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD على القمر الصناعي نايل سات:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11054.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • جودة القناة: ممتازة.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD على القمر الصناعي سهيل سات:

  • القمر الصناعي: سهيل سات.
  • التردد: 11585.
  • معامل الاستقطاب يكون: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3
  • معدل الترميز التابع للقناة يكون: 27500.
  • جودة القناة: ممتازة.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD على القمر الصناعي عرب سات:

  • القمر الصناعي: عرب سات
  • التردد: 10810.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
  • جودة القناة: ممتازة.

خطوات ضبط قناة بي ان سبورت 2 علي جهاز التلفاز

  • قم بالدخول الي قائمة الاعدادات الرئيسية من خلال جهاز التحكم عن بعد.
  • بعد ذلك، قم بتحديد “التثبيت اليدوي” أو ادخال تردد.
  • عليك تحديد القمر الصناعي الذي ترغب بتحميل القناة عليه سواء عرب سات أو نايل سات.
  • عليك إدخال المعلومات المطلوبة مثل التردد، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز بشكل صحيح.
  • قم بالضغط على زر “موافق” لإضافة القناة.
  • وأخيراً، انقر على كلمة “حفظ”، لمشاهدة القناة.

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