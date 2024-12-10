اكتشفوا كل جديد حول استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 National Geographic على جميع الأقمار وطريقة تثبيتها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 يتزايد البحث عنها من قبل الاشخاص المحبين للافلام الوثائقية والبرامج العلمية التي دائما ما يكون بها الكثير من المعلومات والاحداث المشوقة المثيرة، حيث تأخذك قناة ناشيونال جيوغرافيك في جولة حول العالم لترى الحياة البرية والطبيعية وعالم الحيوان والتكنولوجيا وبذلك فأنها تثري عقولنا بمعلومات لا حصر لها، واليكم طريقة تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

ويمكنك استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على كافة الاقمار الصناعية لتتمكن من متابعة جميع البرامج التي تعرض على شاشة القناة على مدار الساعة مثل:”برنامج سمكة التونة العنيدة، برنامج هياكل عملاقة، برنامج هندسية، برنامج هجوم أسماك القرش 360، برنامج المنقبون عن الذهب،….” وغيرها، كذلك تعرض القناة افلام وثائقية حول عالم الحيوان والاسماك، وتصحبكم في جولة إلى الكثير من المناطق التاريخية والاثرية، واليكم احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على كافة الاقمار:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب جودة القناة النايل سات 11411 30000 عمودي HD العرب سات 11804 27500 افقي HD ياه سات 11938 27500 أفقي HD

طريقة تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

والآن مع طريقة تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على جهاز الريسيفر الخاص بك لتتمكن من متابعة كل ما يعرض على شاشة القناة بدون دفع أي رسوم، فقط كل ما عليك اتباع ما يلي: