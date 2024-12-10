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صور تهاني بالسنة الجديدة 2025 هابي نيو يير happy new year - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:29 صباحاً - مع اقتراب العام الميلادي الجديد 2025، يزداد بحث الكثير من الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عبارات التهنئة بمناسبة العام الجديد حتى يهنئوا بها أصدقائهم وعائلتهم، ويبحثوا أيضاََ عن صور تهنئة للسنة الجديدة وذلك للتعبير عن مشاعرهم وامتنانهم بمناسبة بداية العام الجديد، وتمثل بداية العام الجديد فرصة للكثير من الناس لتجديد آمالهم وطموحاتهم، ولذلك فإننا فيما يلي سنعرض لكم أجمل الصور والعبارات لتهنئة السنة الجديدة 2025.

عبارات تهنئة بالسنة الجديدة 2025

سنقدم لكم أجمل عبارات التهنئة بالسنة الجديدة حتى تشاركوها مع أحبائكم وعائلتكم وأصدقائكم:

  • “باقة من الورود والعطور وزهور الياسمين أقدمها بس للحلوين وأقولهم كل سنة وأنتم مبسوطين”.
  • “الأمل له مكان في القلوب يتجدد مع بداية كل عام دون إذن أو رد بالرفض أو القبول، اللهم اجعلنا من المتفائلين المتمسكين بالأمل دائماً”.
  • “زهو الأيام بقرب من نحب؛ وتبارك الأقدار أحلامنا حينما نشاركها مع من نحب؛ وتشرق شمس عامنا الجديد ولا نبتغي فيه إلا دوام صحة وبقاء من نحب؛ كل عام وأحبابنا بألف خير”.
  • “بمناسبة قدوم العام الجديد، جيت لأهنئ أهل الجود والإحسان بعام 2025 يا أجمل من كل الناس”.
  •  “أنت يا من تقرأ كلامي؛ العام الجديد على الأبواب، وأنا أول من يبارك للغالي ويحمل له تهاني؛ كل عام وأنت بخير وصحة يا من ذكرته وهو نسيني”.

صور تهاني بالسنة الجديدة 2025

وإليكم أجمل صور تهاني بالعام الجديد 2025:

صور تهاني بالسنة الجديدة 2025 هابي نيو يير happy new year
صور تهاني بالسنة الجديدة 2025 هابي نيو يير happy new year
صور تهاني بالسنة الجديدة 2025 هابي نيو يير happy new year
صور تهاني بالسنة الجديدة 2025 هابي نيو يير happy new year
صور تهاني بالسنة الجديدة 2025 هابي نيو يير happy new year
صور تهاني بالسنة الجديدة 2025 هابي نيو يير happy new year
صور تهاني بالسنة الجديدة 2025 هابي نيو يير happy new year
صور تهاني بالسنة الجديدة 2025 هابي نيو يير happy new year

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