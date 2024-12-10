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التعليم تعلن عن نظام جديد يطبق في امتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام 2025 ومواعيد بدأ الامتحانات - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول التعليم تعلن عن نظام جديد يطبق في امتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام 2025 ومواعيد بدأ الامتحانات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:29 صباحاً - بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول والخريطة الزمنية للعام الجديد، لذلك يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدأ الامتحانات، كما أعلنت الوزارة أيضا عن نظام جديد سوف يطبق في امتحانات الشهادة الإعدادية لنصف العام، فجميع الطلاب يريدون معرفة هذا النظام، وبسبب كثرة عمليات البحث عن معرفة تفاصيل النظام الجديد سوف نوفر لكم كافة المعلومات من خلال موقعنا اقرأ نيوز ف السطور الاتية.

التعليم تعلن عن نظام جديد يطبق في امتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام 2025

يبحث جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي عن النظام الجديد التى أعلنت عنة وزارة التربية والتعليم، فجاء القرار أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي سوف يكون بنظام البوكليت، وهو عبارة عن دمج ورقتي الأسئلة مع الإجابة في كراسة واحدة، حيث جاء هذا النظام يهدف إلى تقليل فرص الغش بين الطلاب وضمان توزيع متساوي للأسئلة، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولذلك يصعب على الطلاب تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

  • وفقا للخريطة الزمنية التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم سوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية يوم: 11 يناير 2025.
  • كما تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، والجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثاني الثانوي تكون في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية.

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