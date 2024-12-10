بيدفي الجسم .. طريقة عمل القلقاس بالسلق خطوة بخطوة في المنزل - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:08 صباحاً - طريقة عمل القلقاس ، يعتبر القلقاس من أقدم النباتات التي تمت زراعتها بكثرة، وهو يعد من الأغذية الأساسية الهامة في بعض الدول الإفريقية والآسيوية، تتميز أوراقه بحجمها الكبير ولونها الأخضر الزاهي، وقد يزرع أحيانا لأغراض الزينة، يحتوي القلقاس على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان بشكل عام، كما أنه يحتوي على كميات مرتفعة من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان أساسيان لصحة القلب والجهاز العصبي.

طريقة عمل القلقاس

مكونات القلقاس المصري، تشمل المكونات الضرورية لإعداد هذا الطبق ما يلي:

حبة قلقاس كبيرة تزن حوالي كيلو جرام.

بالإضافة إلى كمية كبيرة من السلق الأخضر وحزمة من الكزبرة وحزمة أخرى من الشبت.

ستحتاج أيضا إلى خمس فصوص من الثوم وعصير ليمونة واحدة.

تحتاج إلى ثلاث ملاعق من الزبدة لإضافة نكهة رائعة.

ويضاف إلى هذه المكونات نصف كيلو من لحم الكندوز لتحضير طبق لذيذ، ويمكن الاستغناء عن اللحم إذا لزم الأمر.

طريقة عمل القلقاس المصري بالسلق

تابعي سيدتي هذه الخطوات كما هي لتحضير أشهى قلقاس يمنحك الدفء في فصل الشتاء، والخطوات كالتالي:

ابدئي بتقشير حبة القلقاس مع الحرص على إزالة أي بقع سوداء ظاهرة عليها.

بعد ذلك، قومي بتقطيع القلقاس إلى مكعبات متساوية ومتوسطة الحجم.

ضعي المكعبات في الماء لبعض الوقت لتزيلي المادة اللزجة التي تغطيها.

ثم اغسليها تحت الماء الجاري خمس مرات متتالية لضمان تنظيفها بشكل كامل وإزالة أي لزوجة.

بعد ذلك، قم بتصفية القلقاس في مصفاة كبيرة حتى يجف تماما.

اعصري ليمونة كاملة على القلقاس واتركيه حتى يجف تماما.

في قدر متوسط، قومي بسلق اللحم المقطع إلى مكعبات كبيرة مع إضافة البصل والتوابل والكرفس.

بعد سلق اللحم اخرجيه من الحساء ثم أضيفي القلقاس إلى الحساء واتركيه حتى ينضج جيدا لمدة حوالي 15 دقيقة.

اغسلي السلق والكزبرة والشبت جيدا ثم قومي بتقطيعها و افرميها فرما ناعما.

في وعاء متوسط، قومي بسلق الحمص مع الزبدة، ثم أضيفيه إلى القلقاس بعد أن ينضج.

أضيفي التوابل المفضلة لديك مثل الملح والفلفل وجوزة الطيب وورق اللوري حسب الذوق.

قدمي هذا الطبق مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعيرية، مع جانب من السلطة الخضراء والباذنجان المقلي.

طبق القلقاس المصري يعتبر من الأطباق التقليدية والمميزة في فصل الشتاء، إلى جانب طعمه اللذيذ، فهو يحتوي على فوائد جمة، إذ يتميز بكونه غنيا بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم لذا، يمكنك تجديد طرق تقديمه لأطفالك بالشكل الذي يفضلونه للاستفادة من فوائده العظيمة.