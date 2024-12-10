اكتشفوا كل جديد حول الساسو بكام بعد الارتفاع؟.. سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:22 صباحاً - شهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعا ملحوظا في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، حيث زاد سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 2 جنيه ليصل إلى 76-75 جنيها في البورصة ويباع في الأسواق بـ86-85 جنيها، كما ارتفع سعر الفراخ الحمراء “الساسو” بقيمة 3 جنيهات، ليصل سعر الكيلو في البورصة إلى 85-86 جنيها، ويباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 95 و96 جنيها، أما الفراخ البلدي، فقد استقر سعر الكيلو عند 120 جنيها، ليباع في الأسواق بـ130 جنيها.

أسعار البانيه والبيض بالأسواق

يعد البانيه من المنتجات الدواجن الأكثر استهلاكا، وقد تراوح سعره اليوم بين 190 و195 جنيها للكيلو في الأسواق، وفقا للاختلافات بين المناطق، أما بالنسبة للبيض، فقد استقرت أسعار الكراتين اليوم عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها جملة، لتباع للمستهلك بـ157 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 148 جنيها جملة و158 جنيها للمستهلك، كرتونة البيض البلدي سجلت 150 جنيها، لتباع بـ160 جنيها للمستهلك.

التقلبات في أسعار الدواجن والبيض

تعكس هذه الزيادات الأخيرة تقلبات السوق المستمرة، حيث شهدت الأسعار تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، ويعزى هذا التفاوت إلى عوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، مما يجعل المستهلكين أكثر حرصا على متابعة التحديثات اليومية لأسعار الدواجن والبيض لضبط ميزانياتهم الغذائية.