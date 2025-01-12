14 مليار جنيه خسائر، خبيرة توضح أسباب تراجع مؤشرات البورصة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 08:55 مساءً - البورصة المصرية، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لــ “كلمتك" إن مؤشرات البورصة تراجعت بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، ليخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.166 تريليون جنيه.

وتابعت خبيرة أسواق المال: انخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 29277 نقطة، بسبب القوى البيعية للمستثمرون العرب والأجانب بقيمة 41 مليون جنيه، بينما سجل المحليون صافي شراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 36323 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12879 نقطة.

تأثير تداولات المؤسسات المالية على أداء البورصة

وأشارت أيضا إلى أن أحد أهم الأسباب لتراجع مؤشرات البورصة هو سعي المؤسسات المالية والبنوك للبيع لتوفير سيولة مالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق للمتعاملين مع سوق المال.

حركة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11223 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة.

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مؤشرات البورصة - كلمتك

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طروحات ضخمة بسوق المال الشهر الجاري

يستعد سوق المال المصرى لاستقبال عدد من الطروحات الضخمة، وذلك عن طريق قيد شركة عقارية "كبيرة" من القطاع الخاص، خلال الشهر الجاري، بحسب تصريحات أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في مقابلة مع “ الشرق بلومبرج ” أمس السبت.

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قيد أكثر من 11 شركة خلال العام الجارى 2025

وتستهدف البورصة المصرية قيد أكثر من 11 شركة خلال 2025، بحسب الشيخ قائلا " نأمل في طروحات ضخمة بالبورصة خلال العام الجارى 2025 ".

وأضاف رئيس البورصة فى تصريحات لــ “ الشرق بلومبرج ”: "اتفقنا مبدئيًا مع 7 شركات بالبورصة يقل رأسمالها الحالي عن 100 مليون جنيه لزيادته للحد الادنى الحالي (من اجمالي 40 شركة مقيدة حاليًا)"، حيث يضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، "دومتي"، و"مصر للأسواق الحرة"، و"العربية للأدوية"، و"الإسكندرية للأدوية"، و"الألومنيوم العربية ".

أبرز نقاط التقرير السنوي للبورصة المصرية



جدير بالذكر تفوق أداء مؤشر "EGX 70 EWI" للأسهم الصغيرة والمتوسطة على كافة مؤشرات البورصة المصرية، وحقق عوائد بنحو 48.77% خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي للبورصة المصرية.

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