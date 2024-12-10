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هنا.. طريقة التسجيل في بطاقة حماة الوطن في الإمارات بالخطوات واهم الشروط - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول هنا.. طريقة التسجيل في بطاقة حماة الوطن في الإمارات بالخطوات واهم الشروط - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:43 صباحاً - التسجيل في بطاقة حماة الوطن في الإمارات، تعتبر بطاقة حماة الوطن واحدة من المبادرات المتميزة التي أطلقتها حكومة الإمارات لتعزيز الانتماء الوطني وتقدير مساهمات المواطنين في حماية البلاد وتضحياتهم لأجلها، وتوفر هذه البطاقة مجموعة من المميزات تشمل تسهيلات خدمية ودعما في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى منح حامليها الفرصة للمشاركة في الأنشطة والمناسبات الوطنية، تأتي هذه الخطوة في سياق التزام الدولة بتعزيز الروح الوطنية وتكريم المواطنين الذين يسهمون في بناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.

التسجيل في بطاقة حماة الوطن في الإمارات

بطاقة “حماة الوطن” هي بطاقة خدمية تخصص فقط لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، تهدف هذه البطاقة إلى تقديم عروض ومزايا وخصومات مالية من الجهات والشركات المشاركة، إليكم خطوات الحصول على بطاقة حماة الوطن:

  • توجه إلى موقع وزارة الدفاع.
  • إنشاء حساب جديد وإدخال المعلومات الشخصية اللازمة.
  • رفع صور الهوية، جواز السفر، شهادة السجل الجنائي، وغيرها من المستندات.
  • إجراء الفحص الطبي (إن اقتضى الأمر): الذهاب إلى المراكز المعترف بها.
  • يمكن دفع الرسوم من خلال وسائل الدفع المتوفرة على الموقع.
  • بعد الانتهاء من جميع الخطوات، يُقدَّم الطلب للمراجعة.

انتظار الحصول على الموافقة واستلام البطاقة، إذ تصدر البطاقة بعد تدقيق المستندات.

شروط بطاقة حماة الوطن الإمارات 2024

للتسجيل في بطاقة حماة الوطن يجب أن تتوافر في المتقدم بعض المتطلبات الأساسية، بما في ذلك:

  • يجب أن يكون المتقدم مواطنا إماراتيا للحصول على الجنسية الإماراتية.
  • يجب على المتقدم أن يكون قد شارك في تقديم خدمات مجتمعية أو نشاطات وطنية تعمل على تعزيز المجتمع الإماراتي.
  • يجب تقديم المستندات الرسمية المطلوبة، مثل بطاقة الهوية الإماراتية وبعض الوثائق الأخرى، وفقا للتعليمات المتاحة على الموقع الإلكتروني.

مميزات بطاقة حماة الوطن في الإمارات

إليك أهم مميزات الحصول على بطاقة حماة الوطن في الإمارات:

  • من أبرز الفوائد التي يحصل عليها المستفيد من بطاقة حماة الوطن في الإمارات هو الاستفادة من خصومات مميزة على المشتريات في المتاجر والمحلات المشاركة.
  • تقدم بطاقة حماية الوطن في الإمارات أيضا خصومات على الخدمات الطبية في المستشفيات والعيادات التي تشارك في البرنامج.
  • تساهم بطاقة حماية الوطن في الإمارات في تقديم خصومات على الرسوم الدراسية للمدارس والجامعات التي تشارك في البرنامج.

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