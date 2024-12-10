اكتشفوا كل جديد حول المالية العراقية توضح.. سن التقاعد الجديد في العراق 2025 وطريقة الاستعلام - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:04 صباحاً - سن التقاعد الجديد في العراق 2025، وسط الجدل المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضح أن الحوار حول سن التقاعد الجديد في العراق 2025 وصل إلى نقطة فارقة بعد إعلان مقترح تعديل سن التقاعدقدم بعض أعضاء مجلس النواب اقتراحا للعودة إلى سن التقاعد السابق الذي كان 63 عاما، بدلا من 60 عاما الذي تم تخفيضه إليه قبل خمس سنوات، ما هي الأسباب وراء هذا التعديل؟ وكيف تنظر الأطراف المختلفة في المجتمع العراقي إلى هذا الاقتراح؟

سن التقاعد الجديد في العراق 2025

سن التقاعد الجديد في العراق 2025 بعد مرور نحو خمس سنوات فقط على قرار تقليص سن التقاعد في العراق إلى 60 عاما، الذي جاء ضمن مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى منح الفرصة للشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية، عاد الجدل ليظهر مرة أخرى داخل مجلس النواب، وتظهر هذه المرة الأصوات المطالبة بالعودة إلى العمر السابق للتقاعد بشكل أكبر، حيث بدأ عدد من أعضاء المجلس بالإعراب عن قلقهم بشأن تداعيات هذا القرار على مؤسسات الدولة وسوق العمل.

ففي عام 2019، خلال فترة الاحتجاجات الشعبية التي كانت تنادي بإصلاحات شاملة في مختلف المجالات الحكومية، ظهرت مطالبات بتخفيض سن التقاعد كأحد الحلول لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، حينها تم اتخاذ قرار بتقليص سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 63 عاما، على أمل أن يسهم ذلك في تحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف حكومية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، التعديلات في سن التقاعد قد تمثل هذه الخطوة خطوة هامة، لكنها ليست الحل الوحيد المتاح، ينبغي أن تتبعها سياسات شاملة أخرى تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، وتطوير القطاعات المختلفة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

للاستفسار عن راتب التقاعد، يرجى اتباع الخطوات التالية: