اكتشفوا كل جديد حول تراجع مفاجئ في أسعار الطماطم والبطاطس في السوق.. الثوم والليمون يسجل قفزة غير مسبوقة! - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - شهدت أسواق الإسكندرية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 تفاوت ملحوظ في أسعار الخضراوات بين الانخفاض الكبير لبعض الأصناف والارتفاع اللافت لأخرى، فقد انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس بشكل واضح، بينما سجلت أصناف مثل الثوم والليمون ارتفاعات حادة، ما يعكس حركة الأسواق بين العرض والطلب في أسواق الجملة والشعبية مثل المنشية والعامرية وبحري، التي تعد الأكثر إقبالا في المحافظة.

تراجع ملحوظ في أسعار بعض الخضراوات الأساسية

سجلت الطماطم والبطاطس، وهما من أكثر الخضراوات استهلاكا، انخفاضا ملحوظا في أسواق الإسكندرية، جاء سعر كيلو الطماطم عند 8 جنيهات فقط، في حين استقر سعر كيلو البطاطس عند 10 جنيهات.

سعر الكوسة بلغ 25 جنيه.

الباذنجان والخيار سجلا 10 و20 جنيه للكيلو على التوالي.

الكابوتشي تراوح بين 3.5 و5 جنيهات حسب الحجم.

هذه الانخفاضات ساهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين، خاصة مع ارتفاع أسعار أصناف أخرى.

ارتفاع حاد في أسعار الثوم والليمون

في المقابل، شهدت بعض الخضراوات ارتفاع كبير، خاصة الثوم الذي قفز سعره إلى 120 جنيه للكيلو، ما يجعله الأعلى بين جميع الأصناف، كما وصل سعر الليمون إلى 60 جنيه للكيلو، ليصبح من بين الأغلى في السوق.

ورق العنب سجل أيضا ارتفاعا ملحوظا بسعر 60 جنيها للكيلو.

الفلفل الألوان والفلفل الحلو استقرا عند 30 جنيها للكيلو، بينما الفلفل الحامي بلغ 20 جنيها.

تنوع كبير في الأسعار بين الأسواق الشعبية بالإسكندرية

تفاوتت أسعار الخضراوات الأخرى بين الأسواق، حيث بلغ سعر الكرنب بين 25 و35 جنيه حسب الحجم، وسعر البسلة الخضراء وصل إلى 50 جنيه للكيلو، وهو نفس سعر البامية.

القلقاس استقر عند 30 جنيه للكيلو.

البنجر الأحمر جاء بسعر 5 جنيهات للكيلو أو للثلاث رؤوس حسب الحجم.

الجزر كان من بين الأقل سعر بسعر 10 جنيهات للكيلو.

تشير هذه التغيرات إلى تأثير عوامل مختلفة على حركة السوق، منها حجم الإنتاج الزراعي، والطلب المتزايد على بعض الأصناف الموسمية.