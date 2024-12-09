اكتشفوا كل جديد حول هتعمليها زي المحلات من النهاردة … طريقة عمل الكشري المصري في البيت - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - يعد الكشري المصري من أشهر الأطباق الشعبية ويعتبر من الأطعمة المفضلة لدى الكثير سواء كبار او صغار كما انه الاكلة الشهية للبعض ويتم تناولها بكثرة في المحلات ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل الكشري المصري في البيت.

الكشري المصري

يشتهر هذا الطبق بكونه مزيجا رائعا من الأرز، العدس، المكرونة، والبصل المقلي، وكما انه اكلة شعبية مفضلة لدى الكثير من المصريين ويتم البحث من قبل الكثير لتحضير مثل المحلات والتعرف على الشر.

طريقة عمل الكشري المصري في البيت

يتم تحضيره في المنزل من خلال تحضير تلك المكونات:

المكونات

كوب من الأرز المصري.

كوب من العدس الأصفر.

كوب من المكرونة.

حبات بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

الزيت.

فصوص من الثوم المفروم.

كوب من الخل.

كوب من الطماطم المهروسة أو عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

طريقة التحضير