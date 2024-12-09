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هتعمليها زي المحلات من النهاردة … طريقة عمل الكشري المصري في البيت - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول هتعمليها زي المحلات من النهاردة … طريقة عمل الكشري المصري في البيت - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - يعد الكشري المصري من أشهر الأطباق الشعبية ويعتبر من الأطعمة المفضلة لدى الكثير سواء كبار او صغار كما انه الاكلة الشهية للبعض ويتم تناولها بكثرة في المحلات ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل الكشري المصري في البيت.

الكشري المصري

يشتهر هذا الطبق بكونه مزيجا رائعا من الأرز، العدس، المكرونة، والبصل المقلي، وكما انه اكلة شعبية مفضلة لدى الكثير من المصريين ويتم البحث من قبل الكثير لتحضير مثل المحلات والتعرف على الشر.

طريقة عمل الكشري المصري في البيت

يتم تحضيره في المنزل من خلال تحضير تلك المكونات:

المكونات

  • كوب من الأرز المصري.
  • كوب من العدس الأصفر.
  • كوب من المكرونة.
  • حبات بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.
  • الزيت.
  • فصوص من الثوم المفروم.
  • كوب من الخل.
  • كوب من الطماطم المهروسة أو عصير الطماطم.
  • ملعقة كبيرة من الكمون.
  • ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

طريقة التحضير

  • غسل الأرز جيدا للتخلص من النشا الزائد.
  • غلي الماء مع إضافة قليل من الملح.
  •  ثم نضيف الأرز إلى الماء المغلي ونتركه حتى ينضج.
  • وبعد النضج نتركه جانبا ليبرد قليلا.
  • نقوم بغسل العدس الأصفر جيدا، ثم نغليه في ماء مملح.
  • ثم نضيف المكرونة ونتركها حتى تنضج،.
  • وضع الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي شرائح البصل وقومي بتحميرها.
  • سخني قليلا من الزيت، ثم أضيفي الثوم المفروم وتم التقليب الجيد لها حتى لا تتحرق.
  • يضاف له عصير الطماطم أو الطماطم المهروسة إلى المقلاة، واتركيها حتى تتسبك.
  • يوضع عليه كل من الكمون والملح والفلفل الأسود، ويمكن إضافة قليل من الخل.
  • وضع طبقة من الأرز، ثم أضيفي فوقها العدس، وبعد ذلك ضعي المكرونة.
  • يضاف لها صلصة الطماطم الساخنة، ثم ضعي البصل المقلي.
  • يمكن ان يتم إضافة طبقة من الشوربة أو مرق الدجاج أثناء تحضير الأرز كما انه عند تحمير بعض الثوم في الزيت واستخدامه لتزيين الكشري يعد الكشري المصري طبقا متكاملا وغنيا بالعناصر الغذائية.

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