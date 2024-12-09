اكتشفوا كل جديد حول اللي عملته كله هيتهد وهيتحول لقضية.. الحكومة تعلن عقوبة من سدد مقدم التصالح في مخالفات البناء ولم يستكمل الإجراءات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:42 مساءً - أعلنت الحكومة فتح باب التقديم التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسوية الوضع القانوني للوحدات السكنية أو العقارات المخالفة، بما يتيح الحصول على رخصة تؤكد سلامة العقار وخلوه من أي مخالفات أو عقوبات، مما يسهل عمليات البيع والشراء بشكل آمن، ومع بدء استقبال طلبات التصالح، ظهرت تساؤلات حول الوضع القانوني للأشخاص الذين دفعوا مقدم جدية التصالح ولم يكملوا بقية الإجراءات.

التصالح في مخالفات البناء

أعلنت محافظة الجيزة ضرورة استكمال المواطنين الذين دفعوا مقدم جدية التصالح في مخالفات البناء لبقية الإجراءات المطلوبة، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023، وأوضحت أن عدم الالتزام باستكمال الخطوات سيترتب عليه تطبيق الإجراءات القانونية، التي تشمل:

إلغاء نموذج (3).

رفض طلب التصالح وإزالة المخالفة.

بالإضافة إلى مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف القضايا المرفوعة ضد المخالفين الذين لم ينهوا إجراءات التصالح، بما يتيح إصدار الأحكام اللازمة بحقهم.

خطوات التصالح على مخالفات البناء

يمكن تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات باتباع هذه الخطوات:

أولاً قم بإنشاء حساب جديد على البوابة. ثم املأ بيانات الحساب مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، رقم الهاتف، والعنوان. بعد التسجيل سيرسل كود التفعيل إلى الرقم المسجل. عند الدخول اختر نوع الحساب (مواطن أو شركة). أدخل البيانات المطلوبة وفقًا لنوع الحساب: الرقم القومي للمواطن أو الرقم الضريبي للشركة. سيرسل كود تأكيد إلى رقم الهاتف المسجل. ثم أدخل الكود لإنشاء كلمة مرور جديدة. اختر طلبات التصالح على مخالفات البناء. ثم اضغط على تسجيل الخدمة. ثم أدخل المعلومات الخاصة بالموقع مثل المحافظة، المركز، المدينة، والحي ثم اضغط “التالي”. بعد إدخال البيانات ستظهر قائمة بالعقارات الخاصة بك. اختر العقار الذي ترغب في إصدار الشهادة له. إذا لم يكن العقار مسجلاً من قبل، يمكنك تسجيله بتحديد العنوان وتوصيفه بدقة. ثم اضغط “التالي”. إذا كنت ترغب في التأكد من صحة المستندات، اضغط على أيقونة “العرض”. في حال رفع مستند غير صحيح، يمكنك حذفه عبر الأيقونة المخصصة. ستظهر بيانات العميل مثل رقم المعاملة، الخدمة، المحافظة، والحي. قم بتعبئة المعلومات المطلوبة لإرسال المعاملة إلى الجهة المختصة. بعد إرسال البيانات ستظهر رسالة تفيد بتسجيل الطلب بنجاح. للاستعلام عن حالة الطلب اختر “استعلام عن حالة طلب”. ثم أدخل رقم الطلب والرقم القومي واضغط “بحث”. ستظهر كافة تفاصيل الطلب والإجراء المتوقف عليه.

خطوات استكمال التقدم في التصالح