مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

إنتر ميلان يسعى لحسم صفقة كبرى من باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إنتر ميلان يسعى لحسم صفقة كبرى من باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يسعى لحسم صفقة كبرى من باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:55 صباحاً - كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن إدارة إنتر ميلان تسعى للظفر بصفقة من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة. 

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان يسعى للحصول على خدمات الحارس جيانلويجي دوناروما، من صفوف "بي إس جي".

عقد دوناروما 

ومن المقرر أن ينتهي عقد حارس مرمى باريس سان جيرمان في 2026، وإذا لم يتم التجديد، فقد يصبح خيارا محتملا خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ووصل دوناروما إلى باريس عام 2021 بعد تجربته في الدوري الإيطالي مع ميلان، حيث لعب 132 مباراة مع سان جيرمان في جميع البطولات، وسجل 45 شباك نظيفة، بإجمالي 11,632 دقيقة لعب.

أما في هذا الموسم، فقد خاض الحارس الإيطالي 17 مباراة وسجل 6 شباك نظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عرض خيالي ومكافأة توقيع، تحرك جديد من بايرن ميونيخ لإنهاء صفقة نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق