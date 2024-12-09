اكتشفوا كل جديد حول إجازة رسمية 4 أيام وراء بعض.. وزارة التربية والتعليم تفرح جميع الطلاب والمعلمين بهذا القرار الرسمي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:42 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تخصيص عطلة تمتد لأربعة أيام لجميع الطلاب والمعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى منحهم فرصة للراحة والاستفادة من هذا الوقت بعيدًا عن الأجواء الدراسية.

إجازة 4 أيام متتالية في المدارس

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أيام أعياد المسيحيين، والتي تشمل السادس والسابع والثامن والتاسع عشر من شهر يناير 2025، مع التأكيد على ضرورة مراعاة هذه المواعيد عند إعداد الجداول من قبل المديريات التعليمية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، ستنطلق في 11 يناير، بينما تبدأ اختبارات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في 18 يناير، وذلك بناء على الخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجاري.

مواعيد الدراسة والامتحانات والإجازات

يبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والخاصة يوم 21 سبتمبر، وينتهي في 5 يونيو، مع تقسيم العام إلى فصلين دراسيين بإجمالي 35 أسبوعًا، تنطلق الدراسة بالفصل الأول في 21 سبتمبر، وتبدأ امتحانات الجدارات الأساسية لمدارس التعليم الفني في 8 يناير، بينما تعقد امتحانات النقل في 11 يناير، والشهادة الإعدادية في 18 يناير، بالتزامن مع التحقق الخارجي الأول بمدارس الجدارات.

حيث ينتهي الفصل الدراسي الأول وجميع الامتحانات في 23 يناير، لتبدأ إجازة منتصف العام في 25 يناير وتنتهي في 6 فبراير، حيث يعود الطلاب لاستكمال الدراسة بالفصل الثاني يوم 8 فبراير.

موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

يشهد الفصل الثاني تنفيذ البرامج العلاجية بمدارس الجدارات يوم 12 أبريل، وتبدأ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو، تليها امتحانات الجدارات للتعليم الفني في 3 مايو، تنتهي الدراسة رسميًا في 5 يونيو، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو، وامتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو، يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الأول 106 أيام، وفي الفصل الثاني 97 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام إلى 203 أيام بعد استبعاد الإجازات.