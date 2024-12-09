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السبيكة بكام ؟ سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 وأسعار الذهب - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول السبيكة بكام ؟ سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 وأسعار الذهب - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - يعتبر الذهب من المعادن المتأثرة بالعوامل الاقتصادية وأسعار الدولار في الدولة مما له أهمية كبيرة عد الكثير من الناس فيلجأ اليه الشباب المقبلين علي الزواج ويشملها فئة المستثمرين الذين يحتفظون بالأموال في صورة ذهب أو سبائك ذهبية للحفاظ علي قيمتها من التعوميات التي تلحق بالجنية المصري باستمرار، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم أسعار السبائك والذهب.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم

يختلف سعر السبيكة عن أسعار الذهب فتكون ذات عيار 24 لدرجه نقائه ليكون كالاتي:

  • وصل سعر سبيكة 1 جرام ما يقارب 4,915 جنيه مصري.
  • وصل سعر سبيكة 5 جرام ما يقارب 23,910 جنيه مصري.
  • وصل سعر سبيكة 10 جرام ما يقارب 47,805 جنيه مصري.
  • وصل سعر سبيكة 20 جرام ما يقارب 95,610 جنيه مصري.
  • وصل سعر سبيكة  50 جرام ما يقارب237,370 جنيه مصري.
  • وصل سعر سبيكة 100 جرام ما يقارب 474,740 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم

بدأ الكثير في البحث عن أسعار الذهب اليوم ليكون كالاتي:

  • وصل سعر الذهب عيار 24 4,332 جنية للشراء بينما، البيع 4,309 جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 18 3,249 للشراء بينما، البيع 3,231جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 21 3,790 للشراء بينما، البيع 3,770جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 14 2,527 للشراء بينما، البيع 2,513جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 22 3,971 للشراء بينما، البيع 3,949جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 12 2,166 للشراء بينما، البيع 2,154جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 9 1,624 للشراء بينما، البيع  1,616جنية.

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