اكتشفوا كل جديد حول شروط لتحويل الكملك للسوريين لإقامة في تركيا 2024 رابط تحديث البيانات الجديد randevu.goc.gov.tr - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - أعلن علي يرلي وزير داخلية تركيا عن ضرورة اتباع رابط تحديث بيانات الكملك في إطار تطبيق كافة سبل الرقابة المشددة على ما يقرب من 3 مليون سوري من المقيمين في دولة تركيا ، وضرورة القيام بتحديث كل بياناتهم، وقد نوهت الوزارة على أن يتم تحديث بيانات الهوية الخاصة بالسوريين ممن يخضعون للحماية المؤقتة ، كما تم التشديد على ضرورة أن يقوم كافة المقيمين من السوريين غير المتواجدين في عناوينهم المخصصة أن يحصلوا على الموقع الخاص بإدارة الهجرة وذلك ما يكون خلال فترة 3 شهور من إخطار الشخص، وفي حال انتهت تلك المدة يتم معها توقف الكملك، أي يتم إيقاف منحهم الخدمات التعليمية والصحية، وفيما يأتي رابط التحديث وأبرز الشروط المطلوبة.

رابط تحديث بيانات الكملك

يمكن لكافة الأشخاص من السوريين المتواجدين في تركيا القيام بالخطوات الآتية، واتباع الرابط الخاص بتحديث الكملك وفقا لهذه الخطوات المقبلة:

لا بد من الولوج للموقع الخاص بحجز الموعد لتحديث البيانات.

الضغط على التبويب حجز موعد.

يكتب الرقم الخاص بالحماية الوطنية للشخص، ولا بد وأن يكون بدقة.

إدخال البيانات وتحديثها في حال تم تغيير أي بيان فيها.

لا بد من كتابة الاسم كامل واللقب واسم الأب.

يوضح الشخص عدد أفراد أسرته.

يدخل رقم الجوال، والبريد الإلكتروني، ورفع ما يطلب من مستندات.

تحديد الموعد والتاريخ، والضغط على زر حجز موعد، وستظهر الرسالة المؤكدة للحجز.

شروط لتحويل الكملك للسوريين لإقامة في تركيا

من بين شروط إقامة السوريين في تركيا بعد تحديث الكملك ما يأتي: