استمرار ايقاف القيد بالنادي المصري في يناير، ما السبب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:25 مساءً - اتحاد الكرة، كشف اتحاد الكرة عن أسباب استمرار وقف القيد للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الاتحاد إن عدم سداد النادي لـ مستحقات الراحل إيهاب جلال، والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وراء استمرار إيقاف القيد خلال الميركاتو الجاري .

من جهة أخرى، أرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى مديري الأفرع، يؤكد على الاستخدام الإلزامي لسيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، في عملية تسجيل اللاعبين، وذلك حرصَا على مصالح الأندية المصري، ولعدم إقامة إجراءات قانونية لم يصل علم النادي إليها إلا عن طريق سيستم الفيفا.

حقيقة توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في كرة القدم المصرية، بعد أنباء توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري المصري، بسبب تأخر اتحاد الكرة في سداد مستحقات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتي تبلغ 12 مليون جنيه.

وكشف مصدر داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حقيقة توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري المصري، مؤكدا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن المنظمة ملتزمة بإجراء التحاليل في مباريات الدوري المصري وكل اللعبات الرياضية لمواجهة خطر المنشطات.

وأضاف المصدر أن المنظمة لا تتواجد في جميع مباريات الدوري المصري، وإنما تتواجد بخطة معينة لضمان إجراء تحاليل لجميع الفرق المشاركة في الدوري المصري، وأنه ليس من الضروري التواجد في جميع المباريات خاصة أن المنظمة تأخذ عينات من جميع الرياضيين في جميع المنافسات الرياضية في مصر.

وشدد المصدر على أن العام 2024 الماضي كان الأكثر من حيث عدد عينات المنشطات المسحوبة من لاعبي الدوري المصري، منذ بدء إجراء تحليل المنشطات للبطولة في 2022، كما تم سحب عينات في مباريات الدوري المصري بالعام الحالي 2025.

واختتم المصدر حديثه بأن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لجدولة المستحقات المتأخرة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وأن هناك انفراجة قريبة في الأزمة.

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