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شرطة المرور تصدر تعميم أمني للقبض على صاحب هذه السيارة - أخبار كلمتك

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شرطة المرور تصدر تعميم أمني للقبض على صاحب هذه السيارة - أخبار كلمتك

شرطة المرور تصدر تعميم أمني للقبض على صاحب هذه السيارة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 26 يناير 2025 08:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

اصدرت شرطة المرور في العاصمة صنعاء بيانا اكدت انها بصدد القبض على مالك سيارة تحمل الرقم واحد اجرة بسبب قيامه بتزوير اللوحة.

وجاء في البيان :"شرطة المرور توضح ما يتداول حول صورة لسيارة لكزس تحمل لوحات أجرة 1/1

طالعت وحدة الرصد الإلكتروني في الاعلام المروري بالإدارة العامة لشرطة المرور ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة تظهر فيها سيارة نوع لكزس وعليها لوحات معدنية تحمل رقم 1 فاصل 1 نوع أجرة يقودها المدعو غمدان الهندوان تاجر جنابي في خط مأرب.

وأكدت شرطة المرور أنها قامت بالتحري والاستعلام في قاعدة البيانات وتبين أن هذه اللوحة المعدنية ليست صادرة منها أو من فرعها في أمانة العاصمة #صنعاء، وهي مزورة.

وأوضحت أن نتائج التحري الأولية تشير إلى تورط المدعو بشير جياش صاحب معرض عمران اكسبو في هذه القضية، مؤكدةً بأنه تم التعميم بضبط السيارة مع سائقها، كما تقوم باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مباحث ونيابة الأموال العامة لضبط المتورطين في القضية.

ونوهت شرطة المرور إلى كافة الأخوة المواطنين بأن الجهة الرسمية المعنية بصرف اللوحات المعدنية وتقديم الخدمات المرورية هي الإدارة العامة للمرور وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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