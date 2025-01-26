شرطة المرور تصدر تعميم أمني للقبض على صاحب هذه السيارة - أخبار كلمتك

اصدرت شرطة المرور في العاصمة صنعاء بيانا اكدت انها بصدد القبض على مالك سيارة تحمل الرقم واحد اجرة بسبب قيامه بتزوير اللوحة.

وجاء في البيان :"شرطة المرور توضح ما يتداول حول صورة لسيارة لكزس تحمل لوحات أجرة 1/1

طالعت وحدة الرصد الإلكتروني في الاعلام المروري بالإدارة العامة لشرطة المرور ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة تظهر فيها سيارة نوع لكزس وعليها لوحات معدنية تحمل رقم 1 فاصل 1 نوع أجرة يقودها المدعو غمدان الهندوان تاجر جنابي في خط مأرب.

وأكدت شرطة المرور أنها قامت بالتحري والاستعلام في قاعدة البيانات وتبين أن هذه اللوحة المعدنية ليست صادرة منها أو من فرعها في أمانة العاصمة #صنعاء، وهي مزورة.

وأوضحت أن نتائج التحري الأولية تشير إلى تورط المدعو بشير جياش صاحب معرض عمران اكسبو في هذه القضية، مؤكدةً بأنه تم التعميم بضبط السيارة مع سائقها، كما تقوم باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مباحث ونيابة الأموال العامة لضبط المتورطين في القضية.

ونوهت شرطة المرور إلى كافة الأخوة المواطنين بأن الجهة الرسمية المعنية بصرف اللوحات المعدنية وتقديم الخدمات المرورية هي الإدارة العامة للمرور وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات.