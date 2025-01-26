أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 08:56 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 26 يناير 2025، لافتة إلى سيطرة الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحياناً على أغلب الطرق.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 26 يناير 2025، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلاً طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وبالنسبة للظواهر الجوية، وفقًا لـ طقس اليوم فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس اليوم

وأشارت الهيئة إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من محافظتي الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتابعت بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة تمتد خفيفة مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.. بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 26 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأحد 26 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 11 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 20 11 دمنهور 20 12 وادي النطرون 20 11 كفر الشيخ 19 11 المنصورة 19 10 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 19 10 طنطا 19 11 دمياط 19 13 بورسعيد 19 13 الإسماعيلية 21 10 السويس 21 11 العريش 19 10 رفح 18 09 رأس سدر 22 12 نخل 18 04 كاترين 15 00 الطور 21 13 طابا 19 09 شرم الشيخ 24 15 الإسكندرية 18 11 العلمين 18 10 مطروح 19 10 السلوم 19 10 سيوة 20 08 رأس غارب 23 14 الغردقة 24 14 سفاجا 24 15 مرسى علم 24 14 شلاتين 27 16 حلايب 24 16 أبو رماد 25 15 رأس حدربة 24 17 الفيوم 21 10 بني سويف 21 09 المنيا 22 09 أسيوط 22 08 سوهاج 23 11 قنا 26 11 الأقصر 26 11 أسوان 26 13 الوادي الجديد 25 13 أبو سمبل 26 12