الرياضة - 08:41 - الأخضر بكام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 08:41 صباحاً - سعر الدولار مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر العاملة، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 26 يناير 2025، مقارنةً بآخر تحديث سجله مؤشر شاشات البنوك، فسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26 يناير 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 50.36 جنيه للبيع، و50.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.39 جنيه للبيع، و50.29 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.38 جنيه للبيع، و50.28 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.