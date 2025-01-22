اتحاد الكرة يوافق على مباريات ودية لمنتخبي الشباب والناشئين مع نظيرتها التركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 06:10 مساءً - اتحاد الكرة، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة في إجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة هاني أبو ريدة، على العرض المقدم من نظيره الاتحاد التركي، لإقامة مباريات ودية لمنتخبي الشباب والناشئين تحت 20 سنة وتحت 17 سنة، أمام نظيرتها التركية خلال الأسابيع القادمة، بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكلف المجلس علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري وعلاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات بالتنسيق مع الجانب التركي بشأن تحديد المواعيد المناسبة لإقامة هذه المواجهات، والتي ستكون ضمن إستعدادا منتخبي الشباب والناشئين لبطولتي أمم إفريقيا المقبلة

علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، كلمتك

اعتماد برنامج إعداد منتخب الناشئين مواليد 2008

وخلال جلسته اليوم اعتمد مجلس الجبلاية برنامج إعداد المنتخب الوطني للناشئين ( مواليد ٢٠٠٨ ) خلال شهر فبراير المقبل ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

منتخب الناشئين يستعد لأمم إفريقيا بالمغرب

ومن المقرر إجراء قرعة البطولة يوم 27 يناير الجاري، وستُقام المباراة الافتتاحية الأحد 30 مارس المقبل، وتُلعب المباراة النهائية السبت 19 أبريل المقبل.

ويقام معسكر منتخب الناشئين في مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة السادس من أكتوبر.

مباراتين وديتين في معسكر فبراير

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن معسكر فبراير المقبل، سيتخلله خوض الفريق مباراتين وديتين دوليتين، سيتحدد طرفيها خلال الأيام المقبلة.

مران منتخب الناشئين، كلمتك

35 لاعبا في معسكر منتخب 2008

انتظم فى المعسكر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفني الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب، وذلك قبل معسكر منتخب الناشئين الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى ستخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

علاء نبيل يجمع الجهاز الفني واللاعبين

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصارى جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا.

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