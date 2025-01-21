الرياضة - 01:31 - ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بـ 3780 جنيهاً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:31 مساءً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 بـ منتصف التعاملات، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيها للجرام، وفقاً لآخر تحديث بـ سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4320 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3780 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3240 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 30240 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2718 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بيع وشراء

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4320 جنيها للبيع، 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3960 جنيها للبيع، 3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3780 جنيها للبيع، 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3240 جنيها للبيع، 3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2520 جنيها للبيع، 2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2160 جنيها للبيع، 2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 ، سجل نحو 1620 جنيها للبيع، 1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 30240 جنيها للبيع، 30040 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب، سجل نحو 2718.25 دولار للبيع، 2717.98 دولار للشراء.