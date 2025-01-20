نجم ليفربول يعترف باقتراب تجديد عقده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:05 مساءً - أكد أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، اقترابه من تجديد عقده مع الريدز، خلال المرحلة المقبلة.

إبراهيما كوناتي يقترب من التجديد مع ليفربول

وأبدت إدارة ليفربول رغبتها في اتخاذ خطوة مبكرة ليستمر أحد ركائز الدفاع، الفرنسي إبراهيما كوناتي ضمن صفوف الفريق، لا سيما أن عقده ينتهي بختام الموسم المقبل.

وقال كوناتي، في تصريحات نقلها الصحفي "فابريزيو رومانو": "هذا صحيح، لقد عرض علي ليفربول عقدًا جديدًا".

وبسؤاله هل اقترب من الموافقة عليه، قال: "هذا حوار آخر، لكن الاتفاق لا يزال قريبًا، وكل الأطراف واثقة".

جدير بالذكر، أن الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد، تنتهي عقودهم بختام الموسم الجاري، ولم يتم حسم التجديد لهم حتى الآن.

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