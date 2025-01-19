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موعد قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا - أخبار كلمتك

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موعد قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا - أخبار كلمتك

موعد قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:10 مساءً - منتخب الناشئين، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد إجراء قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين 

وتجرى مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، يوم 27 يناير الجاري بالمغرب 

 

انطلاق أول تجمع لمنتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا

انطلق اليوم الأحد ولمدة 3 أيام معسكر منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس المدير الفني، بمركز المنتخبات الوطنية، فى إطار استعداداته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبلين.

منتخب الناشئين مواليد 2008، كلمتك

35 لاعبا في معسكر منتخب 2008

انتظم فى المعسكر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفني الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب، وذلك قبل معسكر منتخب الناشئين الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى ستخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

 

علاء نبيل يجمع الجهاز الفني واللاعبين

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصارى جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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