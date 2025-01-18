عاجل:اطلاق سراح الصحفي احمد ماهر عقب سنتين من الاعتقال بعدن - أخبار كلمتك

عاجل:اطلاق سراح الصحفي احمد ماهر عقب سنتين من الاعتقال بعدن - أخبار كلمتك

عقب ساعات من العقوبات الامريكية.. الحوثيين يتخذون هذه الخطوة بشان المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

عقب ساعات من العقوبات الامريكية.. الحوثيين يتخذون هذه الخطوة بشان المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: سيتم عقد منتدى الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: سيتم عقد منتدى الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا - أخبار كلمتك

وزير التعليم: الاستثمار في رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين واجب وطني - أخبار كلمتك

وزير التعليم: الاستثمار في رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين واجب وطني - أخبار كلمتك

بٍإصدارات جديدة وأسعار مخفضة.. كيف استعدت قصور الثقافة لمعرض الكتاب 2025؟ - أخبار كلمتك

بٍإصدارات جديدة وأسعار مخفضة.. كيف استعدت قصور الثقافة لمعرض الكتاب 2025؟ - أخبار كلمتك

وزير خارجية نيجيريا: نتطلع للتعاون الوثيق مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

وزير خارجية نيجيريا: نتطلع للتعاون الوثيق مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

وزير خارجية نيجيريا: نتطلع إلى مزيد من خبرات مصر في إدارة الموارد المائية - أخبار كلمتك

وزير خارجية نيجيريا: نتطلع إلى مزيد من خبرات مصر في إدارة الموارد المائية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - السودان إلى أين؟.. مصطفى بكري يكشف جهود الجيش في مواجهة ميليشيا الدعم السريع (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - السودان إلى أين؟.. مصطفى بكري يكشف جهود الجيش في مواجهة ميليشيا الدعم السريع (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - وزير الخارجية: هناك فرص للتعاون مع نيجيريا في قطاع المشروعات الزراعية الكبيرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - وزير الخارجية: هناك فرص للتعاون مع نيجيريا في قطاع المشروعات الزراعية الكبيرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 30 يناير.. حكيم يحيى حفلا على مسرح البالون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 30 يناير.. حكيم يحيى حفلا على مسرح البالون - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:21 - 7 غيابات عن الزمالك أمام إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:21 - 7 غيابات عن الزمالك أمام إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - 7 غيابات عن الزمالك أمام إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:21 مساءً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، غدًا الأحد، بمواجهة فريق إنيمبا النيجيري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية برصيد 11 نقطة، ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 6 نقاط، ويأتي إنيمبا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ورابعًا بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

وضمن فريق الزمالك تأهله إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلا أن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفارس الأبيض أكد على أهمية الفوز أمام إنيمبا في الجولة الأخيرة.

ويعاني فريق الزمالك من الغيابات أمام إنيمبا، حيث يفتقد الفارس الأبيض 7 لاعبين في مباراة الغد، وهم عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد السيد ومحمد حمدي وأحمد حمدي ومحمود حمدي الونش للإصابة، ونبيل عماد دونجا لتراكم البطاقات.

وكان فرق الزمالك قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي، ويبحث الفارس الأبيض عن حصد اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:51 - البلطي بـ 74 جنيها.. أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق