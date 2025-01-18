الرياضة - 03:21 - 7 غيابات عن الزمالك أمام إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:21 مساءً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، غدًا الأحد، بمواجهة فريق إنيمبا النيجيري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية برصيد 11 نقطة، ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 6 نقاط، ويأتي إنيمبا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ورابعًا بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

وضمن فريق الزمالك تأهله إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلا أن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفارس الأبيض أكد على أهمية الفوز أمام إنيمبا في الجولة الأخيرة.

ويعاني فريق الزمالك من الغيابات أمام إنيمبا، حيث يفتقد الفارس الأبيض 7 لاعبين في مباراة الغد، وهم عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد السيد ومحمد حمدي وأحمد حمدي ومحمود حمدي الونش للإصابة، ونبيل عماد دونجا لتراكم البطاقات.

وكان فرق الزمالك قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي، ويبحث الفارس الأبيض عن حصد اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه.