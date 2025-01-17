غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:05 مساءً - أثار الهدف الرابع الذي سجله فريق مسار في شباك الزمالك، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الممتاز للسيدات.

وتلقى فريق الزمالك هزيمة ثقيلة من نظيره مسار، بنتيجة 4-1، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز للسيدات.

وكان فريق الزمالك للسيدات قد قرر الانسحاب أمام مسار في الدقيقة 80، بداعي أن الكرة لم تدخل المرمى في الهدف الرابع خلال المباراة التي جمعتهما في الدوري.

وفي الدقيقة 80، قرر الجهاز الفني لسيدات الزمالك ولاعبات الفريق مغادرة ملعب المباراة اعتراضا على احتساب الهدف الرابع لصالح مسار، قبل أن يقرر الفريق العودة واستكمال المباراة لتنتهي لمسار بنتيجة 4-1 بعد احتساب 10 دقائق وقت بدلا من الضائع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف الرابع، مؤكدين أن الكرة لم تدخل المرمى.

تشكيل الزمالك أمام مسار

وجاء تشكيل فريق الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - سمر محمد - حنين هشام - ميرال خضر

خط الوسط: مها سامي - علياء عطا الله - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - شيماء علي

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي.

مقاعد بدلاء الزمالك أمام مسار

وجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من:"نعمة سيد، سارة نائل، حبيبة محمد، حبيبة إسماعيل، أمنيه عاطف، نور الهدى محمد، ميشلين يني نيكولا، لوجين ياسر، أيه إبراهيم".

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