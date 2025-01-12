الدوري الممتاز، سموحة يفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:35 مساءً - فاز سموحة على مودرن سبورت بهدف دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم حسام حسن ليقود سموحة للفوز وحصد النقاط الثلاث.

ورفع الفريق السكندري رصيده للنقطة 8 في المركز الـ13 بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 5 في المركز الأخير.

تشكيل مودرن سبورت أمام سموحة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: نادر هشام، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، محمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد أميسي، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، باسم علي، طارق سيد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا.

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