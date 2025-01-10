دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز بالزي الأبيض وساجرادا بالأخضر في مباراة الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:00 مساءً - عقد اليوم باستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، الاجتماع الفني لمباراة ساجرادا وبيراميدز في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة ساجرادا وبيراميدز

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي نادي ساجرادا اللون الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي فريق نادي بيراميدز في اللقاء الزي البديل اللون الأبيض الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات بنادي بيرامبدز، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وإداري الفريق محمد طاهر النجار، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي للنادي.

موعد مباراه بيراميدز وساجرادا

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ترتيب مجموعة ييراميدز

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط مناصفة مع الترجي التونسي بنفس الرصيد، ويحتاج للفوز في مواجهة ساجردا للتأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

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