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الرياضة - 04:46 - احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:46 - احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:46 - احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 04:46 مساءً - أظهرت بيانات ذكرها تقرير المجلس الذهب العالمي، أن احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري بلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024.

وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري يشكل نسبة 24.1% من جملة احتياطي النقد الأجنبي.

يشار إلى أن رصيد الذهب في البنك المركزي بلغت قيمته بنهاية نوفمبر الماضي حوالي 10.777 مليار دولار، بعد الانخفاض من 11.15 مليار دولار في أكتوبر 2024.

الذهب في البنوك المركزية حول العالم

وأكد مجلس الذهب أن إجمالي احتياطيات الذهب في البنوك المركزية حول العالم سجلت 36.165 ألف طن ذهب بنهاية أكتوبر 2024.

وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية حول العالم سجلت صافي 53 طنًا في نوفمبر الماضي، وكان البنك الوطني البولندي (21 طنًا) هو المشتري الأكبر، في حين أعلن بنك الشعب الصيني عن أول إضافة له (5 أطنان) منذ أبريل الماضي.

هذا وأظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي في أوزبكستان أن احتياطياته من الذهب ارتفعت بمقدار 9 أطنان خلال الشهر - وهي أول زيادة شهرية منذ يوليو، ونتيجة لذلك بلغ صافي مشتريات البنك حتى الآن 11 طنًا ويبلغ إجمالي حيازات الذهب 382 طنًا.

الذهب في البنوك المركزية

كما واصل بنك الاحتياطي الهندي سلسلة عمليات الشراء في عام 2024، مضيفًا 8 أطنان أخرى إلى احتياطياته من الذهب حتى نوفمبر 2024، وهذا يرفع عمليات الشراء حتى الآن إلى 73 طنًا وإجمالي حيازات الذهب إلى 876 طنًا، ليحافظ على مكانته كثاني أكبر مشترٍ في عام 2024 بعد بولندا.

وفي الوقت نفسه زاد البنك الوطني الكازاخستاني احتياطياته من الذهب بمقدار 5 أطنان، وهو الشهر الثاني على التوالي من الشراء، ونتيجة لذلك، تحول البنك إلى مشترٍ صافٍ (1 طن) حتى الآن، حيث بلغ إجمالي حيازات البنك من الذهب حتى الآن 295 طنًا.

كما أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي الأردني أن احتياطياته من الذهب ارتفعت بأكثر من 4 أطنان في نوفمبر - وهي أول زيادة شهرية منذ يوليو/تموز، ليبلغ إجمالي صافي المشتريات منذ بداية العام نحو 2 تريليون، مما يرفع احتياطيات الذهب إلى 73 طناً.

وزاد البنك المركزي التركي احتياطياته من الذهب بمقدار 3 أطنان خلال الشهر، كما أبرم البنك المركزي اتفاقيات مقايضة عكسية (ذهب مقابل ليرة) مع البنوك التجارية المحلية لإدارة السيولة.

وارتفعت احتياطيات الذهب التي يحتفظ بها البنك الوطني التشيكي بنحو 2 تريليون في نوفمبر ــ وهو الشهر الحادي والعشرون على التوالي من عمليات الشراء، ويبلغ صافي المشتريات حتى الآن نحو 20 طناً، مما يرفع احتياطيات الذهب إلى ما يزيد قليلاً على 50 طناً.

في حين واصل بنك غانا تجميع الذهب كجزء من برنامج شراء الذهب المحلي، مضيفًا طنًا آخر في نوفمبر، ويبلغ إجمالي صافي المشتريات حتى الآن ما يقرب من 10 أطنان، مما يرفع إجمالي حيازات الذهب إلى 29 طنًا، وشهد الفترة الأخيرة إطلاق البنك عملة غانا الذهبية للجمهور خلال الشهر كجزء من "جهوده الرامية إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في احتياطيات الذهب في غانا".

هذا وكانت سلطة النقد في سنغافورة هي البائع الأكبر هذا الشهر، حيث خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 5 أطنان، ليصل صافي مبيعاتها حتى الآن إلى 7 أطنان، ويبلغ إجمالي احتياطياتها من الذهب 223 طناً.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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