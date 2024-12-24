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الرياضة - 07:56 - هل ترتفع أسعار الفراخ الفترة المقبلة؟.. عضو «منتجي الدواجن» يوضح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - هل ترتفع أسعار الفراخ الفترة المقبلة؟.. عضو «منتجي الدواجن» يوضح - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - هل ترتفع أسعار الفراخ الفترة المقبلة؟.. عضو «منتجي الدواجن» يوضح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - أكد سامح السيد عضو اتحاد منتجي الدواجن، أنه لا توجد زيادة في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أزمة أو مشكلة في قطاع الفراخ.

وأضاف «السيد»، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك استقرارا في الأعلاف وصرف سعر الدولار وهو سبب استقرار الأسعار.

سبب ثبات أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

وأوضح عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، يرجع لعدم وجود زيادة في سعر الصرف ومدخلات الإنتاج لأنها ثابتة حتى العام المقبل.

قطاع الدواجن

وشدد على أن قطاع الدواجن من أقوى الصناعات الرسمية في مصر باستثمارات 200 مليار جنيه، وهناك اهتمام من القيادة السياسية لتنمية قطاع الدواجن خلال الفترة المقبلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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