فتحي بن لزرق يتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ببوس إيديهم ورجليهم».. كيف يتعامل شريف منير مع أبنائه؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ببوس إيديهم ورجليهم».. كيف يتعامل شريف منير مع أبنائه؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية ركين سعد في «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية ركين سعد في «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» | صورة - أخبار كلمتك

ترامب يتعهد بالسعي بقوة لـ تنفيذ عقوبة الإعدام داخل الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

ترامب يتعهد بالسعي بقوة لـ تنفيذ عقوبة الإعدام داخل الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

مسيحيو سوريا يتظاهرون في دمشق للتنديد بحرق شجرة الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

مسيحيو سوريا يتظاهرون في دمشق للتنديد بحرق شجرة الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: إسرائيل تفصل شمال غزة عن المدينة وتدمر أحياء كاملة - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: إسرائيل تفصل شمال غزة عن المدينة وتدمر أحياء كاملة - أخبار كلمتك

شاهد، كارول سماحة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

شاهد، كارول سماحة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

3 شركات بأفكار مختلفة، تفاصيل حلقة "شارك تانك" غدًا على CBC - أخبار كلمتك

3 شركات بأفكار مختلفة، تفاصيل حلقة "شارك تانك" غدًا على CBC - أخبار كلمتك

محمد صلاح يحتفل مع نجوم ليفربول بأعياد الكريسماس - أخبار كلمتك

محمد صلاح يحتفل مع نجوم ليفربول بأعياد الكريسماس - أخبار كلمتك

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح - أخبار كلمتك

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح - أخبار كلمتك

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات صفقة انتقال الجزائري بغداد بونجاح إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وارتبط اسم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح بقوة خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر. 

وقال المصدر إن الأهلي يسعى لإنهاء صفقة ضم بونجاح خلال ميركاتو يناير لكن هناك عقبة وحيدة تعوق إتمام الصفقة. 

وأضاف: “العقبة حتى الآن في إتمام صفقة المهاجم الجزائري هي أن الأهلي يرغب في ضم اللاعب خلال انتقالات يناير وهو ما يرفضه نادي الشمال القطري، حيث لا يرغب في رحيل اللاعب خلال يناير المقبلة وهو ما يعوق إتمام الصفقة”. 

وأكمل: “نادي الشمال لا يمانع في إتمام الصفقة لكن يرغب في انتقال اللاعب إلى الأهلي في كأس العالم للأندية، وأكد  أنه في حال موافقة النادي القطري على رحيل اللاعب في يناير ينهي الأهلي كافة الأمور الشخصية معه لينضم لصفوف الأحمر”. 

وفجرت صحيفة «العرب» القطرية، مفاجأة بفتح النادي الأهلي باب المفاوضات لضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، لتعزيز هجوم الفريق قبل المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وأفاد المصدر أن الأهلي بدأ عبر وسطاء فتح قناة اتصال مع اللاعب لاستطلاع رأيه بشأن  الانتقال إلى صفوف حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ومعرفة مدى رغبته الشخصية في خوض تجربة احترافية جديدة مع العملاق القاهري.

القيمة السوقية لـ بغداد بو نجاح 

وتبلغ القيمة التسويقية لبغداد بونجاح نحو 2,8 مليون يورو ويعتبر مبلغ مالي كبير حال تعاقد الاهلي معه.

ويُعد بغداد بونجاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري القطري، حيث تألق مع نادي الشمال خلال الموسم الحالي وتصدر قائمة الهدافين بفضل قدراته التهديفية المميزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:51 - إنتر ميلان يفوز على كومو بهدفين نظيفين في الدوري الايطالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق