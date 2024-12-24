مدرب بيراميدز: مباراة فاركو بداية استعادة الثقة والعودة للانتصارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - قال أحمد سامي، مدرب فريق نادي بيراميدز، إنه واثق من أن النتائج ستتحسن تدريجيا في الفترة المقبلة، خاصة بعد فقدان ٧ نقاط في الجولات الخمسة الأولى من الدوري، وكذلك الخسارة في الجولة الثالثة من دوري الأبطال أمام الترجي التونسي.

وأكد سامي أن الجميع على ثقة بأن الأمور ستصبح أفضل في الفترة المقبلة، وتعود الانتصارات محليا وقاريا مجددا خلال المباريات المقبلة.

أوضح أن الجهاز الفني يثق بشدة في اللاعبين والمجموعة الحالية، وأن ما حدث مجرد كبوة سيتخطاها الجميع سريعا، ويعود بيراميدز إلى الانتصارات والمنافسة في كافة البطولات، والفريق بالفعل يمتلك لاعبين أصحاب إمكانيات وخبرات كبيرة، وبمقدورهم تجاوز الأمر سريعا والتركيز مجددا في المشوار المحلي والقاري.

وأضاف سامي أن الدعم المستمر من إدارة النادي للفريق والجهاز الفني، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون، تمثل حافزًا قويًا لهم لاستعادة التوازن في الفترة القادمة.

وأشار المدرب إلى أن الجميع متحمس للعودة إلى الانتصارات بداية من مباراة الغد أمام فاركو في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد الدفاع الجوي.

وقال المدرب: الهدف واضح في هذه المرحلة وهو الفوز ولا بديل عنه، خاصة وأننا مقبلون على سلسلة من المباريات الصعبة، بدءًا من لقاء فاركو، ثم الجونة خارج الأرض، وأخيرًا الترجي التونسي في القاهرة. ويجب أن نحقق الانتصار في هذه المباريات الثلاث حتى نعود إلى المنافسة في الدوري ونقترب من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الفريق قادر على تعويض النقاط التي تم فقدانها في الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الدوري ما يزال طويلًا وأن المنافسة مستمرة حتى اللحظة الأخيرة، ولكن بشرط التركيز الكامل واستعادة الثقة من جديد.

بيراميدز علي صفيح ساخن

ويعيش نادي بيراميدز حالة من الغليان وعدم الاستقرار، الأمر الذي أدى إلى تراجع نتائجه بشكل كبير محليا بالدوري المصري وأفريقيا بدوري الأبطال.

ونجحت كلمتك في معرفة سبب هذا التراجع الذي يشهده الفريق من أحد مصادرها، والذي أكد أنه نتاج طبيعي نتيجة غضب وعدم تركيز اللاعبين.

أزمات بنادي بيراميدز

وأكد المصدر لـ “كلمتك” أن تأخر صرف مستحقات اللاعبين منذ فترة طويلة يعد سببا رئيسيا في تراجع مستوى ونتائج الفريق السماوي.

وكشف المصدر أيضا أن لاعبي بيراميدز لم يحصلوا على مكافأة الفوز بلقب كأس مصر موسم 2023/2024 أغسطس الماضي على حساب فريق زد حتى الآن.

وكشف المصدر لـ “كلمتك” أيضا أن اللاعبين لم يحصلوا على أي مكافآت فوز بـ دوري أبطال أفريقيا وأيضا الدوري المحلي للموسم الحالي في مفاجأة غير متوقعة لا سيما أن بيراميدز معروف بميزانيته الضخمة ومصاريفه المبالغ فيها.

فريق الكرة النسائية ببيراميدز

يذكر أن فريق الكرة النسائية انسحب أمس أمام مسار بالدوري المصري، ولم تحضر اللاعبات إلى أرض الملعب إعلانا منهم للتمرد علي النادي السماوي بسبب عدم صرف مستحقاتهم

وانفردت كلمتك أيضا بخبر عدم صرف مستحقات فريق الكرة النسائية وقطاع الناشئين ببيراميدز منذ خمسة أشهر كاملة.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فاركو في الـ 8 مساءً الأربعاء القادم باستاد 30 يونيو ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وفاركو

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وتعادل فريقا الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 29، وتعادل أسامة جلال لفريق بيراميدز في الدقيقة 45.

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