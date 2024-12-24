الرياضة - 05:56 - ماذا قال «راغب علامة» عن حسن نصر الله؟ بيان رسمي يكشف الحقيقة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:56 مساءً - استحوذ الفنان اللبناني راغب علامة، على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، 24ديسمبر 2024، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو لمكاملة مسجلة له والفنان الإماراتي عبد الله بالخير، للحديث عن أمين حزب الله اللبناني الراحل حسن نصرالله.، فماذا دار في هذه المكالمة؟ وماذا قال راغب علامة عن حسن نصرالله؟ وهل بالفعل تحطمت المدرسة التي يمتلكها راغب علامة بعد هذه المكالمة؟

كان رواد السوشيال ميديا تداولوا فيديو للفنان راغب علامة، يظهر فيه الفنان عبد الله بالخير يتحدث إلى الفنان اللبناني راغب علامة، معلقًا على رحيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، حيث جاء في المكالمة المسربة له عن الأمين العام لحزب الله قائلا: «ماعاد في نصر الله ارتحنا منه»، وعقب هذا التسريب، انتشر مقطع فيديو يظهر فيه تحطيم مدرسة مملوكة لـ راغب علامة في لبنان، الأمر الذي دفعه إلى الخروج عن صمته ونفيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

راغب علامة يكشف حقيقة تدمير مدرسته

وفي هذا السياق، رد راغب علامة على أنباء تدمير مدرسته من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «في إطار الحملة المستمرة من الشائعات المغرضة التي تستهدف السوبر ستار راغب علامة، انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحتوي على مكالمة مزيّفة بين الفنان عبد الله بالخير، وشخص انتحل صفة الفنان راغب علامة، مستخدمًا تقنيات متقنة لتقليد صوته».

وتابع البيان: «وفي هذا الإطار، يؤكّد مكتب الفنّان راغب علامة أن هذه التصريحات المزعومة تصريحات غريبة هدفها معروف وأصحابها معروفون، وقد قام الفنان عبد الله بالخير بنفي صحة هذه المكالمة فورًا بعد علمه بحقيقة الخدع، وأنه كان ضحيّة خداع واضح ومحاولة مبنية للإساءة المتعمّدة لشخص الفنّان راغب علامة ومكانته المرموقة».

وأضاف: «بناء عليه، يهيب مكتب الفنان راغب علامة بكلّ من يتورّط في مثل هذه الأفعال المسيئة والخارجة عن القانون بالتوقّف الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية التي لا تهدف سوى إلى نشر الأكاذيب والإضرار بسمعة الفنان».

آخر أعمال الفنان راغب علامة

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة، أغنية «بيروت ولا روما»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأغنية «بيروت ولا روما» من كلمات فيليبينو، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إيلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.