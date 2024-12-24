الرياضة - 05:36 - تراجع سعر الذهب الآن في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:36 مساءً - سعر الذهب الآن.. تراجع سعر الذهب الآن في مصر داخل أسواق الصاغة، ليصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيهًا للبيع، و3715 جنيهًا للشراء مسجلًا تراجعًا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب الآن في مصر

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سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر نحو 4274.25 جنيهًا للبيع، 4245.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 داخل أسواق الصاغة الآن نحو 3918 جنيهًا للبيع، 3892 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن داخل سوق الذهب المحلية نحو 3740 جنيهًا للبيع، 3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن نحو 3205.75 جنيهًا للبيع، 3184.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

سجل سعر الذهب في مصر عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو 2493.25 جنيهًا للبيع، 2476.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

سجل سعر الذهب في مصر عيار 12 الآن نحو 2137.25 جنيهًا للبيع، 2122.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

سجل سعر الذهب في مصر عيار 9 نحو 1602.75 جنيهًا للبيع، 1592.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وصل سعر الجنية الذهب في مصر الآن نحو 29920 جنيهًا للبيع، 29720 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

بينما وصل سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، نحو 2614.8 دولارًا للبيع، 2614.53 دولارًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4274.25 جنيه 4245.75 جنيه عيار 22 3918 جنيها 3892 جنيه عيار 21 3740 جنيها 3715 جنيها عيار 18 3205.75 جنيه 3184.25 جنيه عيار 14 2493.25 جنيه 2476.75 جنيه عيار 12 2137.25 جنيه 2122.75 جنيه عيار 9 1602.75 جنيه 1592.25 جنيه