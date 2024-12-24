الصحة تحدد أسعار الكشف الطبي على الحجاج - أخبار كلمتك

الصحة تحدد أسعار الكشف الطبي على الحجاج - أخبار كلمتك

8 إجراءات لـ "التموين" لحماية محدودي الدخل من احتكار السلع وارتفاع أسعارها - أخبار كلمتك

8 إجراءات لـ "التموين" لحماية محدودي الدخل من احتكار السلع وارتفاع أسعارها - أخبار كلمتك

«مصر للطيران للصيانة» تجدد اعتماد ‏ISO‏ لإدارة نظم ‏الجودة وإدارة البيئة - أخبار كلمتك

«مصر للطيران للصيانة» تجدد اعتماد ‏ISO‏ لإدارة نظم ‏الجودة وإدارة البيئة - أخبار كلمتك

نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا - أخبار كلمتك

نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا - أخبار كلمتك

قبل غلق الموقع.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

قبل غلق الموقع.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي - أخبار كلمتك

محامية: اليمن ليس للبيع والشعب اليمني الوحيد هو السيد على أرضه - أخبار كلمتك

محامية: اليمن ليس للبيع والشعب اليمني الوحيد هو السيد على أرضه - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023 - أخبار كلمتك

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

برشلونة يجني مبلغا ضخما من صفقة ليفربول المنتظرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
برشلونة يجني مبلغا ضخما من صفقة ليفربول المنتظرة - أخبار كلمتك

برشلونة يجني مبلغا ضخما من صفقة ليفربول المنتظرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - بات نادي برشلونة الإسباني مستعدا للحصول على مكسب ضخم من إحدى الصفقات المحتملة لنادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

نيكو جونزاليس على رادار ليفربول 

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأمر يتعلق باللاعب نيكو جونزاليس لاعب برشلونة السابق الذي يتألق في مركز خط الوسط الدفاعي مع بورتو هذا الموسم.

وأشارت إلى أن جونزاليس بات أحد أبرز لاعبي الدوري البرتغالي، وقد يكون بطلا لإحدى الصفقات الكبرى في سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضحت أن ليفربول يبحث عن لاعب وسط جديد ويفكر في دفع الشرط الجزائي في عقد جونزاليس البالغ 60 مليون يورو.

 

وذكرت أن ليفربول كان يهدف للتوقيع مع مارتن زوبيميندي، لكن رفض ريال سوسيداد بيع اللاعب، ما أجبر الريدز على توجيه أنظاره إلى لاعب برشلونة السابق.

نسبة برشلونة من بيع نيكو جونزاليس 

وكان برشلونة قد باع نيكو جونزاليس إلى بورتو في عام 2023 مقابل 9 ملايين يورو، لكنه احتفظ بخيار إعادة شراء بقيمة 30 مليون يورو.

وسيكون الصيف المقبل الفرصة الأخيرة لبرشلونة إذا أراد استعادة اللاعب، كما يملك البارسا 40% من قيمة أي بيع مستقبلي لجونزاليس.

ويعني ذلك أن برشلونة سيجني 24 مليون يورو إذا قرر ليفربول المضي قدما في التعاقد مع اللاعب عن طريق تفعيل الشرط الجزائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إنتر ميلان يفوز على كومو 0/2 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق