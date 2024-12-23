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آخر تطورات تجديد عقد الونش مع الزمالك - أخبار كلمتك

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آخر تطورات تجديد عقد الونش مع الزمالك - أخبار كلمتك

آخر تطورات تجديد عقد الونش مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:37 مساءً -  يعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام المقبلة لمناقشة تجديد عقده مع الزمالك. 

وأوضح مصدر مقرب من الونش بأن اللاعب لديه ترحيب كبير بتجديد تعاقده مع الزمالك دون أي شروط. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

 وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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وسجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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