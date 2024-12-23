أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:44 صباحاً - هاجم أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق للزمالك، لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، وذلك بسبب رفض التوجه لجمهور الأهلي وتحيته بعد مباراة الأهلي وبلوزداد، التي أقيمت أمس الأحد، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024/ 2025، والتي فاز فيها الأهلي على بلوزداد بـ6 أهداف مقابل هدف.

رسالة ميدو لمسئولي الأهلي بسبب الجمهور

كهربا يرفض تحية جمهور الأهلي، كلمتك



ووجه أحمد حسام "ميدو" رسالة لمسئولي ولاعبي وجمهور الأهلي، بشأن ما حدث بعد مباراة الأهلي وبلوزداد، مؤكدًا أن الجمهور يتأثر بنتائج الفريق، وأن جمهور الأهلي أراد إيصال رسائل إلى الادارة والجهاز واللاعيبه، ومن حق الجمهور أن يتوجه إليهم اللاعبين لتحيتهم.

ووجه ميدو رسالة إلى نادي الأهلي بشأن اللاعب محمود كهربا، واصفًا قرار نادي الأهلي بالتوقيع مع كهربا بأن "أكبر غلطة في تاريخ الأهلي".

وقال أحمد حسام "ميدو" عن جمهور الأهلي: "من حق المشجع اللي هو أكثر واحد بيتأثر نفسيا بأي نتائج سلبية أو بأي تصرفات تقلل من النادي صدرت من أي شخص داخل المنظومة انه يعبر عن غضبه طالما الغضب ده مافيهوش أي سب لأي شخص".

وتابع ميدو رسالته للاعبي ومسئولي الأهلي: "ولكن غضب عن طريق إيصال رسائل إلى الادارة والجهاز واللاعيبه وده اللي عملوا فعلا جمهور الاهلي قبل الماتش، ورد فعل اللاعيبة كان عظيم بالفوز الكبير، وطبيعي ان الجمهور لما يلاقوا لاعيبتهم موتوا نفسهم في الملعب انهم يحيوهم بعد الماتش علشان يقفلوا الصفحة ويوصلوا للاعيبة رسالة ان بفوزك النهارده الكبير الصفحة اتقفلت ومش هنقبل إلا بالأداء والنتائج دي، وهي دي عقلية مشجع الاندية الكبيرة مفيش غيرها وعقلية المشجع دي هي اللي بتتنقل لكل فرد داخل المنظومة وهي أساس نجاح أي نادي كبير..".

ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية جمهور الأهلي

وأوضح ميدو "كان لازم اللاعيبة تروح تحيي الجمهور ويفهموا أن جمهورهم معاهم مش ضدهم، إنما أيه اللي حصل"، متسائلًا: "مين المستفيد الأكبر أن يكون في خلاف ما بين الجمهور والمجموعه علشان مايبقاش شايل الليلة لوحده؟، مين ورط الشناوي واللاعيبة في مشكلته مع الجمهور؟"

لاعب الأهلي كهربا يرفض تحية الجمهور، كلمتك



وهاجم أحمد حسام "ميدو" لاعب الأهلي كهربا، موجهًا رسالة للنادي الأهلي فقال: "الحقيقة هو لاعب واحد فقط وجوده.... داخل أي فريق هو كهربا وهو فعلا كما قلت من قبل وبعض من أصدقائي الأهلاوية زعلوا مني قرار التوقيع معاه أكبر غلطة في تاريخ الأهلي!!"

جدير بالذكر أن جمهور الأهلي عبر في بداية مباراة الأهلي وبلوزداد عن استيائه من اللاعبين بسبب خسارتهم في المباراة السابقة بين الأهلي وباتشوكا، والتي خسر فيها الأهلي بسبب ضربات الترجيح، وبعد فوز الأهلي على بلوزداد حاول جمهور الأهلي توجيه التحية للاعبين، لكنهم خرجوا من الملعب دون التوجه لمدرجات الجمهور لتحيتهم.

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