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الأهلي يفحص رضا سليم طبيًا اليوم - أخبار كلمتك

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الأهلي يفحص رضا سليم طبيًا اليوم - أخبار كلمتك

الأهلي يفحص رضا سليم طبيًا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:24 صباحاً - يخضع  رضا سليم لاعب الأهلي للفحص الطبي على مستوى الركبة اليوم، على هامش مران الفريق من أجل الوقوف على مدى حاجته من عدمها إلى إجراء أشعة بعد إصابته أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري فى المباراة التى غادرها اللاعب من شوطها الأول.

كما يبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو  الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد امس مران استشفائي على ان يخوض باقي اللاعبين مران قوي على ملاعب النادي بمدينة نصر.

موعد مباراة الاهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات فى الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيا أمام إنبي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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