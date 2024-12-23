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كرة السلة، الأهلي والاتحاد وجها لوجه اليوم في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

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كرة السلة، الأهلي والاتحاد وجها لوجه اليوم في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

كرة السلة، الأهلي والاتحاد وجها لوجه اليوم في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:24 صباحاً - كرة السلة، تنطلق اليوم الإثنين، مواجهات فريقا الأهلي والاتحاد السكندري، في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2024 /2025.

وتقام مباريات اليوم في المواعيد التالية:

الأهلي × الاتحاد السكندري - فريق المرتبط | 5:30 مساء

الأهلي × الاتحاد السكندري - فريق الرجال | 8:30 مساء

على أن تقام مباريات العودة بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل، في المواعيد التالية:

العودة - الأربعاء 25 ديسمبر

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق المرتبط | 5:30 مساء

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق الرجال | 8:30 مساء

وتقام المباريات على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

وتأهل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024 /2025، بعد التفوق على سبورتنج في مواجهات الدور قبل النهائي.

وتفوق الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة (2-2) بأفضلية نتائج فريق الرجال، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الاتحاد السكندري ذهابًا وإيابًا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق سبورتنج ذهابًا وإيابًا أمام على مستوى المرتبط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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