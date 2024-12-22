أشرف صبحي يناقش خطة تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:05 مساءً - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا لمناقشة خطة تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الخدمات المقدمة للشباب وتحسين البنية التحتية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

تناول اللقاء مناقشة خطة التطوير، تعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية، إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في توفير التمويل والموارد.

قال وزير الشباب والرياضة: "نعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنموية متكاملة تقدم خدمات رياضية، ثقافية، واجتماعية لتعزيز دورها في بناء شخصية الشباب ودعم مواهبهم".

أشرف صبحي يناقش خطة تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن تطوير مركز شباب الشلالات يأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

أشرف صبحي يناقش خطة تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية

الرياضة تطلق الدفعة الثالثة من برنامج المعِد النفسي الرياضي

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات المستوى الأول للدفعة الثالثة من دورة المعد النفسي الرياضي.

تضم الدفعة مجموعة من خريجي كليات علوم الرياضة (قسم علم النفس الرياضي)، بالإضافة إلى الحاصلين على درجات علمية متقدمة (ماجستير أو دكتوراه) في المجال نفسه.

الشباب والرياضة تطلق الدفعة الثالثة من برنامج المعِد النفسي الرياضي

تم اختيار المترشحين لدورة المعد النفسي الرياضي من بين المتقدمين الذين اجتازوا اختبارات الانتقاء التي أُجريت خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الماضي.

الشباب والرياضة تطلق الدفعة الثالثة من برنامج المعِد النفسي الرياضي

يهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من المُعِدّين النفسيين ليكونوا جزءًا من الهيكل الفني للمشروعات القومية التي ترعاها الوزارة، ومنها مشروع الموهبة الرياضية والبطل الأولمبي، مشروع الموهبة الحركية، مشروع “كابيتانو مصر”، برامج التأهيل العسكري ومراكز الصحة والسلامة النفسية.

الشباب والرياضة تطلق الدفعة الثالثة من برنامج المعِد النفسي الرياضي

وتُقام الدورة على مدار خمسة أيام، حيث تقدم مواد علمية وتطبيقية متخصصة في علم النفس الرياضي التطبيقي، أُعدت بإشراف اللجنة العلمية.

الشباب والرياضة تطلق الدفعة الثالثة من برنامج المعِد النفسي الرياضي

بدأت الدورة بمناقشة الميثاق الأخلاقي لمهنة المُعِدّ النفسي الرياضي وأداء قسم المهنة، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي استعرض إنجازات الدفعتين السابقتين وأهم مراحل المشروع.

الرياضة تنفذ الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

فيما نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية المكونة من: "الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر"، والإدارة المركزية للطب الرياضي" الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي"، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والهلال الأحمر المصري، الدورة التدريبية المتخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي بنادي الترسانة، وبمشاركة شباب من أندية الترسانة و٦ أكتوبر الرياضي، وحدائق الأهرام الرياضي والإعلاميين الرياضيين.

تعزيز معايير السلامة الصحية

وتعمل وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ هذه الدورات بشكل دوري كجزء من استراتيجيتها الطموحة لتعزيز معايير السلامة الصحية داخل المنشآت الرياضية، وتحرص الوزارة على حصول جميع الأجهزة الطبية، الإدارية، والفنية في القطاع الرياضي على تلك الدورة.

وتركز الدورة الحالية على تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في القطاع الرياضي بمهارات التعامل مع الإصابات الشائعة في الملاعب، مثل الكسور، النزيف، والجروح، إضافة إلى التدخل الفوري في حالات الطوارئ الطبية. وتشمل الدورة تدريبات عملية ونظرية يقدمها خبراء متخصصون، مع منح شهادات معتمدة للمشاركين تؤهلهم للتدخل السريع والفعال.

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