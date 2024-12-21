الرياضة - 08:56 - إخماد حريق اندلع في سيارة على طريق الأوتوستراد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق اندلع في سيارة بالقرب من نفق شارع النصر على طريق الأوتوستراد، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق داخل سيارة، على الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إطفاء وإسعاف تحسبا لوجود مصابين، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو انفجار التنك الخاص بالسيارة مما أدى لاشتعالها بينما نجا قائد السيارة، وتواصل الخدمات المرورية المنتشرة بالطريق سحب السيارة وانتظام حركة المركبات بعدما شهد الطريق زحاما مروريًا بسبب الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.