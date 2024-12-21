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الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على كريستال بالاس 3-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على كريستال بالاس 3-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على كريستال بالاس 3-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - تقدم فريق أرسنال على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية أرسنال كل من جيسوس (هدفين) في الدقائق 5 و3، بينما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 37 عن طريق كاي هافيرتز.

وسجل هدف كريستال بالاس اللاعب سار في الدقيقة 11.

وكان آرسنال وكريستال بالاس، قد تقابلا يوم الأربعاء الماضي، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وفاز الجانرز 3-2.

 

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس

 

رايا - تيمبر - ساليبا - جابرييل - سكيلي - بارتي - أوديجارد - هافيرتز - مارتينيلي - ساكا - جيسوس.

 

تشكيل كريستال بالاس أمام ارسنال 

هندرسون - كلاين - ريتشاردز - لكرواكس - جويهي - ميتشيل - ليرما - هيوز - كامادا - سار - ماتيتا.

 

مانشستر سيتي يواصل الانهيار ويخسر من أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي

 

وفي نفس الجولة فاز فريق أستون فيلا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

 

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 

وأحرز هدف أستون فيلا الأول اللاعب جون دوران في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول فيما ضاعف النتيجة روجيرز في الدقيقة 65 قبل أن يسجل فودين هدفًا شرفيًا للسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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