محمد إسماعيل يعلن تشكيل إنبي لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:38 مساءً - أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجونة في اللقاء المقرر له اليوم الجمعة، على ستاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل إنبي أمام الجونة

ويستضيف فريق الجونة نظيره إنبي في الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

مباراة الجونة وإنبي

ويدخل فريق إنبي المباراة بمعنويات مرتفعة حيث حقق فوزًا مهمًّا أمام الإسماعيلى بهدف نظيف في الجولة الماضية وتعادل الجونة مع سموحة سلبيًّا في الجولة الماضية.

الظهور الأول لمدرب إنبي

ويسعى محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي الجديد، في العودة بالنقاط الثلاثة من الجونة في الظهور الأول له خلفًا للسيد ياسين.

ترتيب الجونة ضد إنبي

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز أو يسجل أي هدف حتى الآن واستقبلت شباكهم هدفًا.

كما يحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

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