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برشلونة يعلن جاهزية مهاجمه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد - أخبار كلمتك

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برشلونة يعلن جاهزية مهاجمه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد - أخبار كلمتك

برشلونة يعلن جاهزية مهاجمه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:28 مساءً - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تعافي نجمه أنسو فاتي، ليصبح اللاعب جاهزًا لخوض قمة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

جاهزية لاعب برشلونة 

قال برشلونة عبر حسابه الرسمي على إكس: "المهاجم الإسباني حصل على التصريح الطبي".

  
ومن المتوقع أن يتواجد أنسو فاتي في قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء السبت.

ويغيب فاتي عن الفريق منذ 13 نوفمبر الماضي بسبب الإصابة.

 

ويستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد غدًا السبت، في المباراة التي تُقام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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