رئيس الكاف يتفقد ملاعب بطولة أمم أفريقيا للمحليين في تنزانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:40 مساءً - قام الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، بزيارة تنزانيا لتفقد ملاعب والبنية التحتية التي تستضيف بطولة أمم أفريقيا للمحليين في فبراير المقبل.

وذكر كاف، في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن موتسيبي زار تنزانيا اليوم، وسيغادر إلى كينيا وأوغندا غدا الجمعة، حيث يلتقي برؤساء تلك الدول.

وأضاف البيان أن رئيس كاف زار ملعب بنيامين مكابا في دار السلام، حيث تفقد استعداده لاستضافة مباريات في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين.

وأشاد موتسيبي برئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن، على التزامها ودعمها لتطوير كرة القدم في البلاد.

موتسيبي يتوقع وصول منتخب أفريقي لنهائي كأس العالم

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي أننا على وشك رؤية منتخب أفريقي في نهائي كأس العالم، وذلك على هامش كلمته في حفل الكاف، لتوزيع جوائز الأفضل، في مدينة مراكش المغربية.

وأضاف مازحا: أنه يشكر زميله الإفريقي جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، الذي يدعم دائما الكرة الأفريقية، ويشكر دولة المغرب على الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

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