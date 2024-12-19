الرياضة - 11:47 - «زاهي حواس»: هذه حقيقة تأجيرالأهرامات لـ اليوتيوبرالأمريكي مستر بيست - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - «زاهي حواس»: هذه حقيقة تأجيرالأهرامات لـ اليوتيوبرالأمريكي مستر بيست - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف تطورات فرص سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف تطورات فرص سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد رفض مصافحتها.. ما حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي و حورية فرغلي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد رفض مصافحتها.. ما حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي و حورية فرغلي؟ - أخبار كلمتك

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل - أخبار كلمتك

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل - أخبار كلمتك

بعد 9 هزائم، سيراميكا يحقق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد 9 هزائم، سيراميكا يحقق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام  - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام  - أخبار كلمتك

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز العروض المسرحية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 40 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز العروض المسرحية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 40 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - «عصمة من كل فتنة».. فضل قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - «عصمة من كل فتنة».. فضل قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رئيس الكاف يتفقد ملاعب بطولة أمم أفريقيا للمحليين في تنزانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الكاف يتفقد ملاعب بطولة أمم أفريقيا للمحليين في تنزانيا - أخبار كلمتك

رئيس الكاف يتفقد ملاعب بطولة أمم أفريقيا للمحليين في تنزانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:40 مساءً - قام الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، بزيارة تنزانيا لتفقد ملاعب والبنية التحتية التي تستضيف بطولة أمم أفريقيا للمحليين في فبراير المقبل.

وذكر كاف، في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن موتسيبي زار تنزانيا اليوم، وسيغادر إلى كينيا وأوغندا غدا الجمعة، حيث يلتقي برؤساء تلك الدول.

وأضاف البيان أن رئيس كاف زار ملعب بنيامين مكابا في دار السلام، حيث تفقد استعداده لاستضافة مباريات في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين.

وأشاد موتسيبي برئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن، على التزامها ودعمها لتطوير كرة القدم في البلاد.

موتسيبي يتوقع وصول منتخب أفريقي لنهائي كأس العالم

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي أننا على وشك رؤية منتخب أفريقي في نهائي كأس العالم، وذلك على هامش كلمته في حفل الكاف، لتوزيع جوائز الأفضل، في مدينة مراكش المغربية.

وأضاف مازحا: أنه يشكر زميله الإفريقي جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، الذي يدعم دائما الكرة الأفريقية، ويشكر دولة المغرب على الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق