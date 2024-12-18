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الرياضة - 05:02 - رئيس الوزراء يُصاب بدوار لدقائق أثناء المؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:02 - رئيس الوزراء يُصاب بدوار لدقائق أثناء المؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - رئيس الوزراء يُصاب بدوار لدقائق أثناء المؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - أصيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدوار لدقائق، أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال المؤتمر على الهواء.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء، تعرض لدوار برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، ويأخذ عدة أدوية ومضادات حيوية، وغادر مكتبه بالأمس في وقت متأخر، ثم عاد في الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق.

وتابع الحمصاني «رئيس الوزراء، الحمد لله، بخير الآن، ويستكمل باقي اجتماعاته اليوم».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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