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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي الإنتركونتيننتال وكلاسيكو فرنسا - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي الإنتركونتيننتال وكلاسيكو فرنسا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي الإنتركونتيننتال وكلاسيكو فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:10 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة وكأس كاراباو في انجلترا ونهائي كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال

ريال مدريد ضد باتشوكا - الساعة 7 مساء - قناة بى ان سبورت HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني

فياريال ضد رايو فاييكانو - الساعة 10:30 مساءا - قناة.

إسبانيول ضد فالنسيا - الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو

أرسنال ضد كريستال بالاس - الساعة 9:30 مساءً - قناة بى ان سبورت 4 HD

نيوكاسل ضد برينتفورد - الساعة 9:45 مساءً - قناة بى ان سبورت 5 HD

ساوثهامبتون ضد ليفربول - الساعة 10 مساءً - قناة بى إن سبورت 2 HD.

فريق أرسنال، كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا 

أتالانتا ضد تشيزينا - الساعة 7:30 مساء - قناة Starz Play App

روما ضد سامبدوريا - الساعة 10 مساء - قناة Starz Play App

 مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

موناكو ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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