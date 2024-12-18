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الموعد والتشكيل المتوقع، كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وباتشوكا - أخبار كلمتك

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الموعد والتشكيل المتوقع، كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وباتشوكا - أخبار كلمتك

الموعد والتشكيل المتوقع، كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وباتشوكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - إنتركونتيننتال، يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، نظيره باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأندية أبطال القارات “إنتركونتيننتال”، التي تقام في ضيافة العاصمة القطرية الدوحة. 

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا 

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

باتشوكا بطل كأس التحدي

وتمكن باتشوكا من حصد كأس التحدي في نصف النهائي على حساب النادي الأهلي والتأهل للمباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد في نهائي  كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويتواجد مباشرة بالمباراة النهائية، وذلك على عكس الأندية التي شاركت في النسخة الحالية من بطولة.

تنقل قنوات مجانية نهائي  كأس إنتر كونتيننتال بين ريال مدريد ضد باتشوكا مساء اليوم الأربعاء التي يحتضنها استاد لوسيل في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

ومن المقرر أن تنقل مباراة  ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة "beIN SPORTS" المفتوحة، وقناة "Alkass One HD".

وجاء تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال كالتالي: 

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة beIN Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11013.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ 4/5.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا 

ومن المتوقع عدم مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد في مباراة اليوم، كونه يعاني من إصابة عضلية تعرض لها قبل أيام.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام، رودريجو، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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