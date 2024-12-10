في اللحظات الأخيرة، كولر يقرر ضم هذا اللاعب لقائمة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:50 صباحاً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي على أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر ضم مدافع الفريق إلي قائمة الأحمر المقرر أن تتجه لقطر لخوض منافسات مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وقال المصدر إن كولر قرر ضم يوسف أيمن مدافع الفريق إلى القائمة المسافرة إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعدما كان مقر استبعاد اللاعب من قائمة الفريق.

قائمة الأهلي بعد ضم يوسف أيمن

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، يوسف أيمن.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبدالله.

خوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

وعلى صعيد آخر، حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج تدريب الفريق فى رحلة قطر؛ حيث سيتدرب الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة 3 مرات استعدادًا لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين باتشوكا المكسيكي أو بوتفاوجو البرازيلي.

ويرافق المهندس خالد مرتجي نائب رئيس النادي الاهلي بعثة الفريق الثلاثاء إلى قطر للمشاركة فى منافسات كأس الانتركونتيننتال حيث يترأس محمود الخطيب رئيس الأحمر بعثة فريق الكرة فى رحلة قطر المرتقبة غدًا.

وتوجه سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي إلى قطر، من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة المارد الأحمر التى تتوجه إلى قطر الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرًا فنيًّا شاملًا عن باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو المكسيكي المنتظر مواجهة أحدهما في نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 من ديسمبر الجاري أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، وسيتم إطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة غدًا برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.